Fransa Sağlık Bakanından mutasyonlu virüs açıklaması: Artık eve kapanmayabiliriz

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, korona virüsün İngiltere'de görülen mutasyona uğramış türünün yayılma hızının "yüksek" ancak "stabil" bir seviyede ilerlediğini ifade ederek, "Artık eve kapanmayabiliriz" dedi.

Fransa'da sabah programına konuk olan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelinde üçüncü bir sokağa çıkma yasağının uygulanma ihtimaline yönelik sorulan soruyu yanıtladı. Bakan Veran "Artık yeniden eve kapanmayabiliriz, bu mümkün olan bir arzumuz" diyerek korona virüsün İngiltere'de görülen mutasyona uğramış türünün hızlı yayılmasına rağmen salgının "stabil" durumda olduğunu ifade etti.

"FRANSIZLARA ÖZGÜRLÜKLERİNİN GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Bakan Veran, "Sosyal hayat, ekonomi ve sağlık arasında bir denge oluşturmak istiyorum. Fransızlara özgürlüklerinin geri verilmesini istiyorum. Sokağa çıkma yasağı kolay bir seçenek değil, mecburiyetin seçeneği" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede 3. kez genel sokağa çıkma yasağı uygulamama kararı ile ilgili konuşan Veran, "Cumhurbaşkanı Macron, 15 gün önce genel sokağa çıkma yasağı kararı vermemekte haklıydı. Çünkü sokağa çıkma yasağı uygulanmayan her hafta, Fransızlar için ek bir özgürlük haftasıdır" şeklinde konuştu.

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