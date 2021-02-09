Koronavirüs ABD Kongresi’ne de sıçradı! Temsilciler Meclisi üyesi…

Ofisten gelen açıklamaya göre Teksaslı milletvekili, eşiyle birlikte korona pozitif çıkmıştı ve Dallas'ta bulunan Baylor Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

"HALKIM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 Ocak'ta bir açıklama yapan Wright, "Küçük semptomlar yaşıyorum, ancak genel olarak kendimi iyi hissediyorum ve evden halkım için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Wright'ın ölümünün ardında açıklama yapan yetkililer, kendisinin ideolog değil devlet adamı olan bir anayasal muhafazakar olarak hatırlanacağını söyledi.