Koronavirüs ABD Kongresi’ne de sıçradı! Temsilciler Meclisi üyesi…

ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.
EŞ ZAMANLI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Yapılan açıklamaya göre Teksaslı Kongre üyesine 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Kanser tedavisi devam ederken Temsilciler Meclisi'ndeki görevini sürdürdüğünü ifade eden kaynaklar, Wright'ın Pazar günü eşi Susan Wright ile bulunduğu evde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ofisten gelen açıklamaya göre Teksaslı milletvekili, eşiyle birlikte korona pozitif çıkmıştı ve Dallas'ta bulunan Baylor Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
"HALKIM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 Ocak'ta bir açıklama yapan Wright, "Küçük semptomlar yaşıyorum, ancak genel olarak kendimi iyi hissediyorum ve evden halkım için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Wright'ın ölümünün ardında açıklama yapan yetkililer, kendisinin ideolog değil devlet adamı olan bir anayasal muhafazakar olarak hatırlanacağını söyledi.
Ofis, yaptığı açıklamada, "Yıllarca süren acılı, bazen zayıflatıcı kanser tedavisine rağmen, Ron hiçbir zaman kalkıp işe gitme, etrafındakileri motive etme veya babacan tavsiye verme arzusundan yoksun olmadı" yorumunda bulundu.