Polonya’da tecavüz ve cinayetten hapis yatan adama şok! 18 yıl boyunca...

Polonya, yargı tarihi boyunca en çok ses getiren olaylardan birine tanıklık etti.

ÜLKE TARİHİNİN EN SEN GETİREN DAVASI SONA ERDİ

Buna göre tam 18 yıl boyunca suçsuz yere hapis yatan genç adam, devleti tam 3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Tecavüz ve ölüme sebebiyet verme suçlamaları nedeniyle tüm gençliğini parmaklıklar arkasında geçiren genç adamın suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından gelen tazminat kararı, büyük yankı uyandırdı.