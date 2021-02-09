Polonya’da tecavüz ve cinayetten hapis yatan adama şok! 18 yıl boyunca...

Polonya, yargı tarihi boyunca en çok ses getiren olaylardan birine tanıklık etti.
ÜLKE TARİHİNİN EN SEN GETİREN DAVASI SONA ERDİ
Buna göre tam 18 yıl boyunca suçsuz yere hapis yatan genç adam, devleti tam 3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Tecavüz ve ölüme sebebiyet verme suçlamaları nedeniyle tüm gençliğini parmaklıklar arkasında geçiren genç adamın suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından gelen tazminat kararı, büyük yankı uyandırdı.
Ülke tarihinin en çok ses getiren davalarından biri olan Tomasz Komenda davası, 1997 yılbaşı gecesinde yaşanan korkunç bir vakayla başladı.
GENÇ KIZA TECAVÜZ VE CİNAYETTEN TUTUKLANDI
Polonya'nın güneybatısında bulunan Miloszyce kasabasında, 1997 yılının ilk gecesinde yaşanan olayda bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenen 15 yaşındaki Malgorzata K., kulüpten dışarı çıktı. Geri dönmemesi üzerine hakkında arama çalışmalarının başlatıldığı 15 yaşındaki kızın, ertesi gün boş bir arazide cesedi bulundu.
HAPİS CEZASININ ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Yapılan otopsinin ardından, kızın tecavüze uğradığı ve donarak öldüğü anlaşıldı. Polisin şüpheli isim olarak gördüğü Tomasz Komenda, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldı mahkeme tarafından yetersiz delile rağmen tutuklandı. Yargı süresinde genç kızla ilgili tüm suçlamaları reddeden ve kızı hiç görmediğini söyleyen Komenda, 2000 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkında verilen hapis kararını duyduğu anda gözyaşlarına boğulan Komenda, hapiste geçirdiği süre boyunca defalarca intihar teşebbüsünde bulundu.
Haksız yere 18 yıl hapis yatan Polonyalı, 3 milyon Euro tazminat kazandı | Video
2018 yılında, hayatını kaybeden Malgorzata K.'nin ailesinin dosyayı yeniden açtırmasının ardındansa, şoke eden bir gerçek gün yüzüne çıktı.
18 YIL SUÇSUZ YERE HAPİS YATTI
Wroclaw Savcılığı ve polis yetkililerinin yaptığı araştırma sonucunda, kurbanın bedeninde bulunan DNA örneklerinin Ireneusz M.'ye ait olduğu belirlendi. Poliste daha önce sabıka kaydı da bulunan Ireneusz M.'nin suçunun tespit edilmesinin ardından Komenda, 18 yıl boyunca suçsuz yere yattığı cezaevinden Mart 2018'de tahliye edildi.
DEVLETİ REKOR TAZMİNATA MAHKUM ETTİ
Tahliyesinin ardından haksız yere hapis yattığı yıllar için tazminat davası açan Komenda, devleti toplam 12 milyon 811 bin zloty (yaklaşık 3 milyon Euro) tazminat ödemeye mahkum etti.
24 yaşından 42 yaşına kadar suçsuz yere hapis yatan Komenda'nın davası, Polonya tarihinin en büyük tazminat davası olarak büyük ses getirdi.