Son dakika... Bill Gates'ten korkutan uyarı: Koronavirüsten daha tehlikeli 2 şey var: Yıkımı çok daha ağır olacak

Son dakika haberi: Bir yılı aşkın süredir dünyanın bir numralı gündemi olan ve bugüne kadar 106 milyon kişinin enfekte olduğu koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar ile adından en çok söz edilen ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, korkytan açıklamalarda bulundu. Gates, dünyanın iki büyük felaket ile karşılaşacağını ifade ederek uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçtiğimiz yıllarda küresel bir salgın ile ilgili ilki 2015 yılında olmak üzere pek çok farklı platformda uyarılarda bulunan Bill Gates'in iddiaları koronavirüs pandemisinin ortaya çıkması ile yeniden gündeme gelmişti.
DÜNYANIN BİR NUMARALI GÜNDEMİ
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı ve gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.
İKİ KÜRESEL FELAKET! YIKIMI DAHA BÜYÜK OLACAK
Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı. Bill Gates'e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates'e göre iklim felaketinin yıkımı corona virüsten çok daha ağır olacak.
İKİNCİSİ: BİYOTERÖRİZM
Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Gates'e göre dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak.
Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların corona virüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde.
Gates'in uyarıları bir yana yıllar önce ünlü fizikçi Stephen Hawking'in dünya ile ilgili kıyamet uyarıları bugün de akıllara geliyor. İşte Hawking'in ölümünden sonra çok konuşulan geleceğe dair önemli uyarıları...
76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:
"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."
Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.
Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.
Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı. Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.
Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.
Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı
"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."
Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.
2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:
"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.
"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."