Son dakika... Bill Gates'ten korkutan uyarı: Koronavirüsten daha tehlikeli 2 şey var: Yıkımı çok daha ağır olacak

Son dakika haberi: Bir yılı aşkın süredir dünyanın bir numralı gündemi olan ve bugüne kadar 106 milyon kişinin enfekte olduğu koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar ile adından en çok söz edilen ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, korkytan açıklamalarda bulundu. Gates, dünyanın iki büyük felaket ile karşılaşacağını ifade ederek uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...