SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de Facebook hakkında kişiler verileri korumadığı iddiasıyla dava açıldı

O dönemki Facebook'un gizlilik ayarlarının, "This is Your Digital Life" adlı uygulamanın yalnızca kullanıcıların bilgilerini değil, kişinin uygulamayla hiç etkileşimi olmamış Facebook arkadaşlarının bilgilerini de toplamasına olanak tanıdığı belirtildi.

Uygulamanın ad, cinsiyet, konum, fotoğraflar ve beğenilen sayfalarla ilgili bilgilerin tamamını topladığı kaydedildi.

Gazeteci Peter Jukes, davayı kendisi ile İngiltere ve Galler'deki yaklaşık bir milyon kullanıcı adına açtığını belirtti.

Uygulamaya verilen erişimim izninin, bu bilgilerin firmalar tarafından kötüye kullanılmasına yol açtığını savunan Jukes, "Facebook, kullanıcılarla ilgili özel verileri, rızaları ve hatta bilgileri olmadan üçüncü taraf bir uygulamaya açarak kendine olan güveni kötüye kullandı." dedi.