Son dakika haberi: Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti! 5 alanda tam puan...

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Sürecine, Türkiye'nin 2001'de üye olduğunu hatırlattı. Bologna Sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 2 veya 3 yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade eden Saraç, Bologna Sürecine tam üyeliği olan ülke sayısının 49'a yükseldiğini aktardı.

Saraç, son olarak yeni atılacak adımlar ve süreçte gelinen aşamayı değerlendirmek üzere 19 Kasım 2020'de İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliğinde yükseköğretimden sorumlu Bakanların katıldığı Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.