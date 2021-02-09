Tam 7 milyar yıllık! İnsanoğlunun elinin değdiği en eski madde...

Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi. Christie's müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde" diye konuştu.