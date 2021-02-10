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'de avukatın görüntülü görüşme ile imtihanı: 'Ben değilim'

'de çevrimiçi görülen bir davada ' krizi' yaşandı. Online duruşmaya katılan yanlışlıkla filtre kullanınca şaşırtan bir diyalog yaşandı. Duruşmaya katılan hakim , karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatın konuya açıklık getirmeye çalışırken kullandığı "Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" ifadeleri ise viral oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 11:33 ABONE OL
ABD'de avukatın görüntülü görüşme ile imtihanı: 'Ben kedi değilim'

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Çevrimiçi görülen bir duruşmaya katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatın yanlışlıkla filtre kullandığı davaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

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ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Sözkonusu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

"CANLI YAYINDAYIM, BEN KEDİ DEĞİLİM"

Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle. Ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor, ama ilerlemeye hazırım. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabı verdi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.

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ABD'de avukatın görüntülü görüşme ile imtihanı: 'Ben kedi değilim'
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