ABD’de koronavirüs aşı uygulamasında ırkçılık skandalı! Etnik gruplara aşı yok

SADECE YÜZDE 15

The Guardian gazetesindeki habere göre eyalette yaşayan siyahi ve Latinlerin, diğerlerine göre çok daha az aşılandığı görüldü. Çıkan sonuçlara göre eyalette şimdiye kadar uygulanan 5 milyon doz aşının sadece yüzde 15'i Latinlere vuruldu. Eyaletin nüfusunun yüzde 6'sının oluşturan siyahilere vurulan aşı oranı ise yüzde 2.7'de kaldı. Eyalette bulunan ve 10 milyon nüfusu ile aynı zamanda ABD'nin en kalabalık kentlerinden olan Los Angeles'ta da ilk doz aşı uygulanan 65 yaş üzeri siyahilerin oranının yüzde 7 olduğu kaydedildi.

Benzer bir durum Chicago'da da var aslında. Kovid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 39'unun Latinler ve Afrika kökenliler olmasına rağmen Chicago'da 45 Latin'den sadece 1'i ya da 53 siyahiden sadece 1'i aşılanmış durumda.