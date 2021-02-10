ABD’de koronavirüs aşı uygulamasında ırkçılık skandalı! Etnik gruplara aşı yok

Koronavirüs pandemisi bir kez daha dünyanın adalet algısının ne denli şaştığını gösterdi. Salgının ilk başında zor durumdaki ülkelere gönderilecek olan maskelere el koyan Batılı ülkeler, birçok farklı firmanın aşı bulmasından sonra ise bu kez de 'aşı imtiyazcılığına' soyundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla "Aşı adil şekilde tüm ülkelere ulaştırılmalı" açıklamalarına rağmen Batılı ülkeler aşı stoklarını ihtiyaçlarının çok daha üstünde doldurdu. Kanada örneğin ihtiyacının beş katı daha fazla aşı aldı.
TÜRKİYE FARKI
Pandeminin başından bu yana tüm imkanlarını paylaşıma açan Türkiye, salgınla mücadelede de hiçbir vatandaşını ayırt etmeksizin aşılama sürecini yürütüyor. Filyasyon ekiplerinin tüm zorlu şartlara rağmen vatandaşların evlerine kadar giderek aşılama yapmasına hem Dünya Sağlık Örgütü'nden hem de Almanya gibi birçok ülkeden takdir görüyor.
AŞI ADALETSİZLİĞİ
Son aşı adaletsizliği ise ABD'de ortaya çıktı. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının 476 bini geçti. Diğer taraftan ABD şimdiye kadar 50 milyona yakın doz ile en fazla Kovid-19 aşısı uygulanan ülkelerin başında geliyor. Ancak bu sürecin hiç de adil yürütülmediği, aşılamada da 'ırkçılığın' yaşandığı görüldü. Daha önce CNN International kanalının 14 eyalette yürüttüğü çalışmalarda aşı kapsamına alınan beyazların sayısının siyahi ve Latinlere göre iki kat fazla olduğu belirlenmişti. Bugün de Kaliforniya eyaletine dair aşı verileri açıklandı.
SADECE YÜZDE 15
The Guardian gazetesindeki habere göre eyalette yaşayan siyahi ve Latinlerin, diğerlerine göre çok daha az aşılandığı görüldü. Çıkan sonuçlara göre eyalette şimdiye kadar uygulanan 5 milyon doz aşının sadece yüzde 15'i Latinlere vuruldu. Eyaletin nüfusunun yüzde 6'sının oluşturan siyahilere vurulan aşı oranı ise yüzde 2.7'de kaldı. Eyalette bulunan ve 10 milyon nüfusu ile aynı zamanda ABD'nin en kalabalık kentlerinden olan Los Angeles'ta da ilk doz aşı uygulanan 65 yaş üzeri siyahilerin oranının yüzde 7 olduğu kaydedildi.
Benzer bir durum Chicago'da da var aslında. Kovid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 39'unun Latinler ve Afrika kökenliler olmasına rağmen Chicago'da 45 Latin'den sadece 1'i ya da 53 siyahiden sadece 1'i aşılanmış durumda.
EN ÇOK ONLAR ÖLDÜ
Aşılamada böylesi bir ayrımcılık yaşanırken, ABD'de Kovid-19'dan dolayı en fazla yaşamını yitirenlerin de siyahiler ve Latinler olduğu biliniyor. Los Angeles Times gazetesinde yayınlanan verilere göre bölgedeki 100 bin vatandaştan her gün ölen Latin sayısı 40, ölen siyahi sayısı 20, ölen Asyalı sayısı 17 ve ölen beyaz sayısı 14 oluyor.