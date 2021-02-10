ABD’de UFO paniği! O görüntüler olay yarattı

O GÖRÜNTÜLER PANİK YARATTI

Uzaylı söylentilerine yönelik son haber ise ABD'den geldi. Florida'da kaydedilen görüntülerde gökyüzünde hızla hareket eden ışık hüzmesi, endişeye yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, "Uzaylılar var mı?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.