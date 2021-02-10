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’de paniği! O görüntüler olay yarattı

Son dakika haberleri… 'nden gelen görüntüler, panik yarattı. eyaletinin güney kesiminde kameralara yakalanan görüntüler, bölge sakinlerinde söylentilerine yol açtı. Kameranın kayda aldığı saniyelerde görülen, gökyüzünde hızla hareket eden ışık hüzmesine dair yapılan açıklama, görüntülerin sırrını da açığa çıkardı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 16:21 ABONE OL
ABD’de UFO paniği! O görüntüler olay yarattı

ABD'den gelen görüntüler, son zamanlarda giderek artan uzaylı söylentilerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta boyunca gökyüzünde görülen gizemli cisimlere ait bildirimler giderek artarken, yetkili isimlerden gelen uzaylıların var olduğuna ilişkin açıklamalar, panik havasını artırdı.

O GÖRÜNTÜLER PANİK YARATTI

Uzaylı söylentilerine yönelik son haber ise ABD'den geldi. Florida'da kaydedilen görüntülerde gökyüzünde hızla hareket eden ışık hüzmesi, endişeye yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, "Uzaylılar var mı?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.

ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı | Video

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

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ABD’de UFO paniği! O görüntüler olay yarattı
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