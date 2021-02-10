Almanyalar tedirgin: Ordu yarının tehditlerine hazır değil

RUSYA VE ÇİN STRATEJİK RAKİP

Rusya ve Çin'in stratejik rakip olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın kendisini "Batıya karşıt güç" şeklinde tanımladığı, son dönemde askeri ve siyasi tehditleri artırdığı ve uluslararası sözleşmeleri bilerek ihlal ettiği belirtildi.

Raporda Çin'in de güçlü ve giderek daha görünür hale gelen olgun bir aktör olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

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