Sağlık skandallarının adresi konumuna gelen Hollanda'da bir rezalet daha yaşandı. Koronavirüs tedavisi için hastaneye yatan Selahattin Kandaz (61) tedavi süreci biterken hastanede mikrop kapıp fenalaştı. Hastane, aileye yaşam destek ünitesinin fişini çekeceklerini bildirdi. Kandaz'ın eşi Emine Kandaz ile kızı Müberra Kandaz, Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçağa izin çıktı. Aile, cuma günü yaşam destek ünitesinden koparılması kararı verilen Kandaz'ın Türkiye'ye naklini beklerken, ambulans rezaleti ile karşı karşıya kaldı. Hastane, Kandaz'ı havalimanına götürecek ambulans olmadığını bildirdi. Aile, çalmadık kapı bırakmadı. Avukatın araya girmesi ile durum sonuçlandı. Üç gündür havalanmayı bekleyen uçak, bugün Kandaz'ın Türkiye'ye naklini gerçekleştirecek. Kandaz'ın kızı Müberra, "Babamın Türkiye'de sağlığına kavuşacağına olan inancım sonsuz" dedi.