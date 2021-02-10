Büyük yankı uyandırdı: Türkiye’nin Milli Uzay Programı dünya gündeminde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ındün açıkladığı Milli Uzay Programı'nın yankıları devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan basın açıklamasıyla beraber Türkiye'ye tanıtılan uzay programı, büyük ses getirdi.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YANKI UYANDIRDI
Başkan Erdoğan'ın "Bu program, gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında, ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum." ifadeleriyle yeni bir çağın başlangıcını duyurduğu uzay programı, Türkiye'de olduğu kadar dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı.
Dünyanın dört bir yanından tüm ülkelerin manşete taşıdığı Milli Uzay Programı, Türkiye'nin önlenemez yükselişini ve uluslararası bir teknolojik güç olma misyonunu da gözler önüne serdi.
ABD – WASHINGTON POST
ABD'li gazete, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu uzay programını, Türkiye'nin 2023 yılında gerçekleştireceği ilk Ay görevi haberiyle gündeme taşıdı.
ABD – ABC NEWS
Ülkenin önde gelen medya kanallarından ABC News, Türkiye'nin 2023'te gerçekleştireceği Ay görevini, dünya çapında ses getiren uydu geliştirme hedefiyle manşetten duyurdu.
İNGİLTERE – INDEPENDENT
İngiliz Independent gazetesi, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın "Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız." açıklamalarını öne çıkardı.
İNGİLTERE – EXPRESS
Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşıyan Express, Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğini öne çıkaran bir analizle uzay programını gündeme getirdi.
ALMANYA - DEUTSCHE WELLE
Milli Uzay programının ayrıntıları ele alan DW, 2023'te gerçekleşecek Ay görevine vurgu yaparak Türkiye'nin geliştirilmiş uydu çalışmalarına da yer verdi.
FRANSA – FRANCE LIBRE 24
Türkiye karşıtı yaptığı provokatif haberlerle bilinen aşırı sağcı France Libre, uzay programını manşete taşıyanlardan biri oldu. "Türkler uzayı fethediyor" başlığıyla yaşadığı hazımsızlığı gözler önüne seren France Libre, yaptığı analizde bunun yadsınamaz başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.
YUNANİSTAN – DEFENCE NET
Özellikle Türkiye'nin savunma alanındaki başarılarını gündeme alan ve iki ülke arasında gerilimi tırmandıracak savunma gücü haberleri yapmasıyla bilinen Defence Net, gelişmeleri "Türkiye'nin iddialı programı" başlığıyla gündeme taşıdı.