Erdoğan’ı övdü, terörden suçlandı

Müslüman toplumun "ayrılıkçılık" projesiyle hedefe konulduğu Fransa'da, imam Farid Slim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgını krizini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan daha iyi yönettiğine" dair sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle yargılanıyor.Chambery Valisi tarafından "Fransa'yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, Paris Temyiz Mahkemesi'nde önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra kararı 31 Mart'ta açıklamak üzere duruşmayı erteledi. Cumhuriyet Savcısı da mahkemeden imamın evine yönelik arama kararının "hukuksuz" olduğuna ilişkin görüş bildirerek kararın kaldırılmasını talep etti.20 yıldan fazla zamandır Fransa'da imamlık yapan Slim, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, evine polislerce sabahın 6'sında baskın yapıldığını belirterek, "10 yıldan beri İslami dersler veriyorum. Gençlerin kendilerini kötü alışkanlıklardan ve radikal unsurlardan koruması için mücadele veriyorum" dedi. Evinde yapılan arama sırasında telefonunun, ayrıca kendisi ile eşinin bilgisayarlarının incelemeye alındığını dile getiren Slim, polis raporunda da belirtildiği gibi terörizmle bağlantılı ya da suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hiçbir şey bulamadılar çünkü ortada suç teşkil edecek bir durum yok. Ne ile suçlanıyorum? Her vatandaş gibi kendi görüşümü açıkladığım için suçlanıyorum. Hani ifade özgürlüğü vardı."İmamın avukatı Sefen Guez Guez de terör suçlamalarını "keyfi" olarak niteledi. Guez Guez, "Fransa hükümetini devirmekle suçlanıyor. Buna gülünür ancak. Fransa diktatörlük ülkesine mi dönüşüyor, böyle düşünmek istemem. 10 bin euro manevi tazminat davası açtık" dedi.