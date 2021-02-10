Hollanda'da sağlık skandalı! Hastanede mikrop kaptı, fişini çekme kararı geldi...

TÜRKİYE'DE İYİLEŞECEĞİNE OLAN İNANCIM SONSUZ

Selahattin Kandaz'ın kızı Müberra, "Babam 51 yıldır gönüllü işlerde çalışarak bu ülkeye hizmet verdi. Babamı ölüme terk ettiler. 15 Ocak'ta hastaneye yattığında konuşuyor, gülüyordu. İyileşerek çıkmasını beklerken, her geçen gün daha da kötüye gittiği söylendi. Hastanede virüs kapmış. Türkiye bize sahip çıktı ama karşımıza ambulans sorununu getirdiler. Çok şükür o da büyük çaba sonrası çözüldü. Babamın Türkiye'de eski sağlığına kavuşacağına olan inancım sonsuz" dedi.