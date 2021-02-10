Hollanda'da sağlık skandalı! Hastanede mikrop kaptı, fişini çekme kararı geldi...

Koronavirüs tedavisi için hastaneye yatan Selahattin Kandaz (61) tedavi süreci biterken hastanede mikrop kapıp fenalaştı. Hastane, aileye yaşam destek ünitesinin fişini çekeceklerini bildirdi. Kandaz'ın eşi Emine Kandaz ile kızı Müberra Kandaz, Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçağa izin çıktı.
UÇAK ÜÇ GÜNDÜR BEKLİYOR
Aile, geçtiğimiz cuma günü yaşam destek ünitesinden koparılması kararı verilen Kandaz'ın Türkiye'ye naklini beklerken, ambulans rezaleti ile karşı karşıya kaldı. Hastane, Kandaz'ı havalimanına götürecek ambulans olmadığını bildirdi. Aile, çalmadık kapı bırakmadı. Avukatın araya girmesi ile durum sonuçlandı. Üç gündür havalanmayı bekleyen uçak, bugün Kandaz'ın Türkiye'ye naklini gerçekleştirecek.
AVUKAT DEVREYE GİRİNCE ÇÖZDÜLER
Hollandalı avukat Anthony Wijnberg devreye girdi ve hastaneye hastanın haklarını sıraladı. Hastane yönetimine ambulans bulması için süre tanıyan avukat, aksi takdirde hukuki işlem başlatacağını bildirdi. Bu yola gerek kalmadan hastane ambulansı ayarladı.
TÜRKİYE'DE İYİLEŞECEĞİNE OLAN İNANCIM SONSUZ
Selahattin Kandaz'ın kızı Müberra, "Babam 51 yıldır gönüllü işlerde çalışarak bu ülkeye hizmet verdi. Babamı ölüme terk ettiler. 15 Ocak'ta hastaneye yattığında konuşuyor, gülüyordu. İyileşerek çıkmasını beklerken, her geçen gün daha da kötüye gittiği söylendi. Hastanede virüs kapmış. Türkiye bize sahip çıktı ama karşımıza ambulans sorununu getirdiler. Çok şükür o da büyük çaba sonrası çözüldü. Babamın Türkiye'de eski sağlığına kavuşacağına olan inancım sonsuz" dedi.