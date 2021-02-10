İngiltere’de yeni koronavirüs önlem paketi şoke etti! Hapis cezası geliyor

İngiltere, ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla savaşmaya devam ediyor. Ölümcül virüsün vaka ve ölüm sayılarını giderek yükseltmesi nedeniyle kırmızı alarmın verildiği ülkede, önlem üzerine önlem açıklanıyor.
HAVAALANLARINDA YAŞANAN KRİZ SES GETİRMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda geniş çapta seyahat yasağını duyuran ülkede, yasağın ardından ülkelerine dönmeye çalışan İngilizlerin havaalanlarında oluşturduğu yığınlar oldukça ses getirmişti. Saatlerce süren pasaport ve koronavirüs testi belgesi kontrolü nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu havaalanlarında yüzlerce kişi, sahte belgelerle ülkeye girmişti.
Olayların ardından gelen yolculara 10 günlük karantina şartı getirilmesiyle beraber ülkeye giriş yapanlar, otellerde karantina altına alınmaya başlanmıştı.
Alınan önlemlerin sıkı sıkıya uygulanamamasının ardından İngiliz hükümeti daha sert kuralları devreye soktu.
17 BİN LİRALIK KARANTİNA ZORUNLULUĞU
İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlin (yaklaşık 98 bin lira) para ve 10 yıla kadar hapis cezası öngören yeni kuralları duyurdu. Buna göre yüksek risk kategorisinde bulunan 33 ülkeden İngiltere'ye giriş yapacak yolcuların, hükümetin belirlediği otellerde 1.750 sterlin (yaklaşık 17 bin lira) karşılında 10 gün boyunca karantina altına alınacak.
UYMAYANLARA 10 YILA KADAR HAPİS
Hancock, otellerde konaklayan yolcuların karantinanın ikinci ve onuncu günlerinde de Kovid-19 PCR testini yaptırmalarının zorunlu olacağını açıkladı. Hancock, PCR testi ücretlerinin de kişiler tarafından ödeneceğini duyurdu.
Yasaklı ülkelerden ülkeye giriş yapanların otellerdeki zorunlu karantinaya girmemesi halinde 5 ila 10 bin sterlinlik para cezasına tabi tutulacağını açıklayan Hancock, bu ülkelerden geldiğini saklayanlar hakkında ise 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacağını söyledi.İngiltere'nin başkentinden şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen… İngilizlerden koronavirüse karşı yeni önlem! Yeni gelen herkes…