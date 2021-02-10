İngiltere’de yeni koronavirüs önlem paketi şoke etti! Hapis cezası geliyor

17 BİN LİRALIK KARANTİNA ZORUNLULUĞU

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlin (yaklaşık 98 bin lira) para ve 10 yıla kadar hapis cezası öngören yeni kuralları duyurdu. Buna göre yüksek risk kategorisinde bulunan 33 ülkeden İngiltere'ye giriş yapacak yolcuların, hükümetin belirlediği otellerde 1.750 sterlin (yaklaşık 17 bin lira) karşılında 10 gün boyunca karantina altına alınacak.