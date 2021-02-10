Karantina ihlaline 10 yıl hapis

300 milyon doz ilave Pfizer aşısı sipariş etti.Vakalar 15 bine düştü.Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşamını yitirdi. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu. Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür mutasyonlu versiyon olacak.460 kişi daha öldü.481 ölüm daha.Kovid-19'un mutasyona uğrayan iki türüne rastlandı.Haftalar sonra AVM'ler açıldı.Avrupa'nın en yaşlısı unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, Kovid'i yenerek sağlığına kavuştu.Karantina kurallarını ihlal edenlere 10 yıl hapis cezası ile 10 bin sterlin para cezası verilecek.