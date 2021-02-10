‘Kızımı Kaşıkçı gibi öldüreceklerdi’

Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ve oradan bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi benzeri bir olay yaşandı. Kanada'ya kaçmak zorunda kalan eski istihbarat şefi Saad El - Cebri, kızının da Kaşıkçı'nın ölümünden birkaç gün önce İstanbul'daki Başkonsolosluğa davet edildiğini açıkladı. El-Cebri, "Suudi ajanları kızım Hissah Almuzaini'yi davet ettiler. O dönemde kızım orada yaşıyordu. Maksatları kızımı öldürmekti. Neyse ki Hissah hiçbir zaman konsolosluğa gitmedi" dedi.