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Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlı çiftten yürek burkan detay ! 70 yıl sonra…

genelinde etkisini artıran mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerden biri olan ’de oldukça duygusal bir koronavirüs hikayesi yaşandı. Koronavirüse yakalanan ve aynı hastanede tedavi gören 70 yıllık evli çift, kaldıkları hastanede birkaç gün arayla hayatını kaybetti. Çiftten geriye kalansa görenleri duygulandırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 09:08 ABONE OL
Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlı çiftten yürek burkan detay ! 70 yıl sonra…

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de, yürek burkan bir olay yaşandı.

Manchester kenti yakınlarındaki bir kasabada yaşayan Derek Firth (91) ve Margaret Firth (91), koronavirüse yakalandı.

70 YILDIR EVLİLERDİ

Partington kasabasında yaşayan ve 70 yıllık evli olan Derek ve Margaret çifti, koronavirüs tedavisi nedeniyle kaldıkları Trafford Hastanesi'nde 3 gün arayla hayatını kaybetti.

Derek Firth, 31 Ocak'ta hayatını kaybederken, Margaret Firth ise 3 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

SON FOTOĞRAFLARI SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Çiftin son fotoğrafı ise hastane odasında son kez el ele tutuştukları an oldu.

İngiliz medyasına konuşan Derek ve Margaret çiftinin kızı Barbara Smith, annesi ve babasının hastanede ayrı bölümlerde kaldığını, buluşma anlarının hüzünlü olduğunu ifade etti. Çiftin 14 yaşından beri birlikte olduğunu ifade eden Smith, "İkisinin de sağlık sorunları vardı. Koronavirüse ilk annem yakalandı. Hastanede onu ziyaret etmeye gittiğimizde babamın da koronavirüse yakalandığını düşünüyoruz. Ama gelmemeyi asla kabul etmezdi. Hayatlarının sonlarına kadar birbirlerini sevdiler" dedi.

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Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlı çiftten yürek burkan detay ! 70 yıl sonra…
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