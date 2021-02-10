Kuveyt’te gündem Ortadoğu oldu

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es- Sabah tarafından kabul edildi. Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu aynı zamanda Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüştü. Çavuşoğlu, mevkidaşı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveytli mevkidaşı Nasır'la iki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, "Irak, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik. Savunma, sağlık, kültür ve eğitim dahil iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.