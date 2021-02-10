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görüntüleri paylaştı! İşte Kış Tatbikatı...

, 'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 12:10 ABONE OL
MSB görüntüleri paylaştı! İşte Kış Tatbikatı...

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

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MSB görüntüleri paylaştı! İşte Kış Tatbikatı...
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