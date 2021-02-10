Son dakika: Korkutan virüs keşfi! Koronavirüse benzeyen yeni bir tür bulundu

KORONAVİRÜSE ÇOK BENZEYEN YENİ BİR TÜR

Singapur Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Wang Linfa'nın yaptığı araştırma, yeni bir ölümcül virüs türünü ortaya çıkardı. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, koronavirüse neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün, Tayland'ın doğu bölgesi başta olmak üzere Asya'nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını tespit edildi.