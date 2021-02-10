Son dakika: Korkutan virüs keşfi! Koronavirüse benzeyen yeni bir tür bulundu

Son dakika haberleri… Koronavirüs salgınında mutasyona uğramış yeni tip virüsün yayılmasıyla tekrar kırmızı alarm verilmişken bilim insanlarından gelen bir son dakika gelişmesi, yeni bir pandemi endişesini de beraberinde getirdi. Singapur Üniversitesi'ndeki uzmanların yaptığı bir araştırma sonucu, adeta yeni bir ölümcül salgının sinyallerini verdi.
KORONAVİRÜSE ÇOK BENZEYEN YENİ BİR TÜR
Singapur Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Wang Linfa'nın yaptığı araştırma, yeni bir ölümcül virüs türünü ortaya çıkardı. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, koronavirüse neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün, Tayland'ın doğu bölgesi başta olmak üzere Asya'nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını tespit edildi.
Profesör Linfa'nın keşfine göre Çin'in sınırlarına yakın bölgelerde bulunan at nalı yarasalarının, koronavirüs salgınına neden olan Sars-CoV-2 ailesine yüzde 91,5 oranında benzer bir virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.
YENİ BİR SALGIN MI GELİYOR?
Profesör Linfa'nın önderliğindeki araştırma ekibi, at nalı yarasalarındaki virüsü "RacCS203" olarak adlandırdı. Yeni virüsün keşfinin ardından ölümcül bir başka salgının çıkabileceği endişesi artarken bu keşfin, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse yüzde 93,5 oranında benzeyen RmYN02 ile de bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.
KORONA AKTİF OLARAK DOLAŞIYOR
Araştırma ekibi, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları da inceledi. Elde edilen bulgulara göre bu hayvanlarda bulunan antikorların, virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Yarasalarda yapılan deneylerde, verilen örnek serumlardan yüzde 98'i, antikor oluşumunda başarı gösterdi. Bu sonuçlar, koronavirüsün aktif olarak Güneydoğu Asya'da dolaştığını da gözler önüne serdi.