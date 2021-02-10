Son dakika | Koronavirüste yeni tehlike! İngiltere'de iki yeni mutasyon: 'Endişe verici'

MUTASYONLAR YOL AÇTI

Bu son tehdidin arka planında ise ilk olarak Çin'de saptanan koronavirüsün mutasyon sonucu varyantlarının ortaya çıkması yer alıyor. Mutasyon, gen dizilimindeki değişikliklere işaret ediyor. Bazı mutasyonlar virüs için bulaşıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen ve virüsün ilk halinden genetik olarak farklılaşan yeni virüs "varyant" olarak adlandırılıyor. Daha kolay bulaşan varyantlar da zamanla baskın hale geliyor. Virüslerin doğasında olduğu için mutasyonların önüne geçilemiyor. İşte 2020 sonları ve bu yılın başlarında saptanan üç koronavirüs varyantı: