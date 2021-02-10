Son dakika | Koronavirüste yeni tehlike! İngiltere'de iki yeni mutasyon: 'Endişe verici'

Dünya genelinde 107 milyonun üzerinde kişiye bulaşan ve 2 milyon 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye de dahil çok sayıda ülkede görülen ve daha hızlı bulaştığı ileri sürülen mutasyonlu virüsten farklı, iki yeni mutasyon daha bulundu. İngiltere'den yapılan açıklamada; yeni ortaya çıkan mutasyonlu virüslerden birisi 'endişe verici' olarak nitelendirildi.
İngiltere'de hükümete bağlı bilim kurulu, iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulunduğunu açıkladı. Bu mutasyonlardan birinin endişe verdiği kaydedilirken diğerinin henüz araştırılma safhasında olduğu ifade edildi.
ENDİŞE VERİCİ
BBC Türkçe'de yer alan habere gre; İki mutasyonun da Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi. Reuters'ın haberine göre Bristol'da bulunan mutasyon Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirildi.
Liverpool'da bulunan diğer varyantın ise araştırıldığı kaydedildi.
E484K TİPİ MUTASYON
Yeni varyantlarda E484K tipi mutasyon gözlemlendi; bu da mutasyonun koronavirüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.
Bu mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmişti.
AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vakanın tespit edildiğini, aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını belirtti.
KORONAVİRÜSTE YENİ TEHDİT
Çin'de Aralık 2019'da saptanan koronavirüsün mutasyona uğrayarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyantı mercek altında. Bu varyantlar, yayılma hızları yüksek olduğu için yeni bir tehdit haline geldi.
Dünya genelinde koronavirüs vakaları 105 milyonu geride bırakırken, ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün mutasyon geçirmiş yeni varyantları dünyada kaygı yaratmaya başladı. "İngiltere", "Brezilya" ve "Güney Afrika" varyantları uzmanların dikkatini çekerken, Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika'daki varyanta karşı etkisiz kaldığının açıklanması endişeleri arttırdı.
FARKLI KORUMA TEKNİKLERİ
Oxford-Astra Zeneca aşısı, yüzde 95 koruma oranı açıklayan Pfizer/BioNTech aşısından farklı bir tekniğe dayanıyor.
DNA/RNA bazlı olan Pfizer/BioNTech aşısında virüsün genetik materyal parçacıklarının yer aldığı mRNA tekniği kullanılıyor. Burada vücutta antikor üretilmesi virüsün zayıflatılmış haline değil, aşı yoluyla vücuda enjekte edilen genetik kodlara dayanıyor. Viral vektör tekniğinin kullanıldığı Oxford-Astra Zeneca aşısında ise vücuda zayıflatılmış virüs enjekte ediliyor. Vücuda giren virüs, hastalığa yol açmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesi sağlanıyor.
ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Oxford-Astra Zeneca aşısının yüzde 70 ila 90 oranında koruma sağladığı bildirilmişti. Bu arada "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ise İngiltere ve Güney Afrika'da görülen varyantlara karşı etkili olabileceği belirtildi. Araştırmaya, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan türlerde görülen ve virüse "taç" görünümü veren sivri uçlarla ilgili tüm mutasyonların dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı. İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, araştırmanın bulgularının ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.
O AŞI İÇİN KARAR VERİLECEK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu COVID-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklandığını anımsattı. "Bu açıkçası endişe verici bir haber. Bununla beraber bazı önemli şerhler var" diyen Ghebreyesus, aşı için kesin yargıya varmak için erken olduğuna işaret etti.
MUTASYONLAR YOL AÇTI
Bu son tehdidin arka planında ise ilk olarak Çin'de saptanan koronavirüsün mutasyon sonucu varyantlarının ortaya çıkması yer alıyor. Mutasyon, gen dizilimindeki değişikliklere işaret ediyor. Bazı mutasyonlar virüs için bulaşıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen ve virüsün ilk halinden genetik olarak farklılaşan yeni virüs "varyant" olarak adlandırılıyor. Daha kolay bulaşan varyantlar da zamanla baskın hale geliyor. Virüslerin doğasında olduğu için mutasyonların önüne geçilemiyor. İşte 2020 sonları ve bu yılın başlarında saptanan üç koronavirüs varyantı:
1. İNGİLTERE VARYANTI (B.1.1.7)
İlk olarak Eylül 2020'de ortaya çıktı. İngiltere'de Aralık 2020'de dikkat çekti. Geçen aralıkta İngiltere'nin güneyinde sıkı kapanma önlemlerine karşın hızla yayılarak baskın hale geldi.
Varyanta dair veriler bulaşma hızı ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Tüm yaş gruplarını etkilediği belirlendi. Pek çok ülkeye yayılan varyant İrlanda, Portekiz, İsviçre ve Danimarka'da toplum içi bulaşmalardaki payını arttırdı.
2. GÜNEY AFRİKA VARYANTI (B.1.351)
Aralık 2020'de Güney Afrika'da ikinci dalga sırasında görüldü.
İlk çalışmalar, bu varyantın doğal enfeksiyon ve aşılama sonrası gelişen antikorlar tarafından nötralizasyona (etkisiz duruma getirme) dirençli olabileceğini gösterdi.
Güney Afrika'da baskın hale gelen bu varyant, başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere 31 ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görüldü.
3. BREZİLYA VARYANTI (P1)
Bu yılın ocak ayında Brezilya'nın Amazon eyaletinde yaygın halde bulunduğu öğrenildi.
Hastalığı geçirerek antikor geliştiren kişiler arasında yayılma olasılığı nedeniyle yüksek riskli görülerek dikkatle izlendiği ifade edildi.
Japonya ve Güney Kore'de, Brezilya seyahatinden dönenlerde görülen varyantın, hastalığın seyri ve ölüm oranları üzerindeki etkileri henüz tam olarak belirlenemedi.
ABD'DEN KORKUTAN UYARI
Koronavirüsün ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan "B.1.1.7" varyantının ABD'de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı belirtildi. Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, B.1.1.7 varyantının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS-COV-2'ye göre ABD'de yüzde 35 ila 45 arasında daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı. Çalışmada, geçen ay ülke genelinde yapılan testlerde, B.1.1.7 varyantına rastlanma oranının ocak ayının ilk haftasında yüzde 0.8, ayın son haftasında ise yüzde 4.2 artış gösterdiği tespiti yer aldı.
BASKIN TÜR OLACAK
Bulguların virüsün yeni varyantının ülkede çok hızlı yayıldığını gösterdiğine işaret edilen çalışmada, "ABD'deki B.1.1.7'nin mevcut gidişatı göz önüne alındığında, Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağına neredeyse kesin diyebiliriz" ifadesine yer verildi.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ
Nefes darlığı, kuru öksürük, ateş gibi belirtiler ile ortaya çıkan corona virüsün, bir süredir en belirgin belirtileri tat ve koku kaybı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte belirtilerin farklı şekillerde seyrettiği vakalar ve asemptomatik vakalar da söz konusu. Dolayısıyla herhangi bir hastalık semptomu ile karşı karşıya kalanlar, gün gün corona virüs belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİNE DİKKAT
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre covid-19 hastalığını hafif, orta ve ağır şiddette geçiren vakalar olduğu gibi hiçbir şekilde corona virüsü belirtileri göstermeyen asemptomatik vakalardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla yediden yetmişe herkesin bu belirtiler konusunda bilgi sahibi olması, kişinin önce kendi önlemini alabilmesi ve salgının yayılımının önüne geçilmesi için önem taşıyor.
GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.
DİKKAT! ASEMPTOMATİK OLABİLİRSİN...
Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.
Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.
Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.
"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"
Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.
Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlı çiftten yürek burkan detay ! 70 yıl sonra… İngiltere’de yeni koronavirüs önlem paketi şoke etti! Hapis cezası geliyor