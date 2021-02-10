Trump’ın ikinci azil süreci başladı

Görevini olaylı bir şekilde Joe Biden'a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci dün Senato'daki dört saatlik oturum ile başladı. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltiliyor. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik".BBC'deki habere göre yargılamanın sonunda Trump ile ilgili bir oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senato'da üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor. Çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhinde oy kullanması beklendiği için Eski Başkan'ın aklanacağı öngörülüyor. Trump'ın suçlu bulunması halinde, kamu görevlerinden men edilmesi için bir başka oylama daha yapılması mümkün. Senato'daki yargılama süreci genel olarak hukuki olmaktan çok siyasi görülüyor. Yargılama sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor.Senato'daki yargılama süreci bugün başlıyor. Bu sürecin sonunda yapılacak oylamayla Trump'ın da yöneltilen suçlamalardan suçlu olup olmadığına karar verilecek. Bu süreç, tarihi olarak nitelendiriliyor. Zira ilk kez görev süresi dolan bir Başkan azil talebiyle Kongre'de yargılanıyor. Trump ayrıca ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkan oldu.Trump'ın avukatlarının yargılama öncesi hazırladığı bilgi notunda, taraftarlarının Kongre'yi kendi rızalarıyla bastıkları belirtiliyor. Avukatları Trump'ın gönüllü olarak ifade vermeye gitmeyeceğini açıkça belirtmişti. Trump'ın avukatları ve destekçileri, Trump'ın artık başkan olmamasından ötürü sürecin anayasaya uygun olmadığını savunuyor.