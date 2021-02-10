Uzmanlardan korkutan açıklama | Covid-19'dan daha tehlikeli: Görünmez katiller...

Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden korkutan bir araştırma sonucu geldi. Yapılan araştırmada günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin içeriğinde 'görünmez katiller' olduğu ifade edildi. Tespit edilmesi zor olan bu nanomateryallerin besin zincirine katıldığı ve beyne kadar ulaşabildiği belirtildi.

GÖRÜNMEZ KATİLLER

Günlük hayatımızda yer alan yiyecekler, kozmetik malzemeleri ve giysilerin içerik listelerinde görünmeyen nanomalzemelerin 'görünmez katiller' olduğu açıklandı. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, tespit edilmesi zor olan nanomalzemelerin besin zircirlerine girebildiği, günlük hayatta kullandığımız objelere nüfus edebildiği ve böylece kişilerin beyinlerine kadar ulaşabildiği tespit edildi.