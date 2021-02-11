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: ’nün kritik raporu incelenecek

, Kovid-19'un "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden uzmanının raporunu yakından inceleyecek

Giriş Tarihi: 11.2.2021 ABONE OL
ABD: DSÖ’nün kritik raporu incelenecek
Dünya geneli: Ölü sayısı 2 milyon 350 bini, vaka sayısı 107 milyon 400 bini geçti.
ABD: Kovid-19'un "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden DSÖ uzmanının raporunu yakından inceleyecek. Ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp bir sonuca varacak.
İsrail: Yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi. Polis, Ultra-Ortodoks Yahudilerin Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterisine müdahale etti.
Almanya: Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Almanya'da da üretimine başlandı.
Fransa: Ölenlerin sayısı 80 bini geçti.
Rusya: Vakalar 14 bin eşiğine indi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti.
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ABD: DSÖ’nün kritik raporu incelenecek
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