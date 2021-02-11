ABD: DSÖ’nün kritik raporu incelenecek

Ölü sayısı 2 milyon 350 bini, vaka sayısı 107 milyon 400 bini geçti.Kovid-19'un "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden DSÖ uzmanının raporunu yakından inceleyecek. Ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp bir sonuca varacak.Yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi. Polis, Ultra-Ortodoks Yahudilerin Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterisine müdahale etti.Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Almanya'da da üretimine başlandı.Ölenlerin sayısı 80 bini geçti.Vakalar 14 bin eşiğine indi.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti.