Angela Merkel’den korkutan koronavirüs uyarısı: An meselesi!

Virüsün yayılmaması için yapılan mücadelede yüksek bir bedel ödendiğini dile getiren Merkel, alınan tedbirlerin insanlar için ne anlama geldiğini bir gün bile unutmadığını söyledi.

"HER ŞEY DEMOKRASİYE UYGUN"

Merkel, şimdiye kadar sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesinin engellendiğini belirterek "Tüm tedbirler demokrasimizin kurallarına göre kararlaştırıldı. Bu onları yasal yapıyor. Ancak bir demokraside bu kısıtlamaları gerektiğinden bir gün fazla sürdürmeme yükümlüğünde olduğumuzu da çok iyi biliyorum. Bu tedbirlerin sebepleri ortadan kalktığında bunlar kaldırılmalı. Hükümetin hedefi de bu." değerlendirmesinde bulundu.