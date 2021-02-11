Harvard Üniversitesi’nden korkutan araştırma! 'İnsan ölümlerindeki asıl tehlike…'

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, son bir yıldır tüm gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2.3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla mücadele son hız devam ederken,insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden birçok unsursa görmezden geliniyor.
KORONAVİRÜSTEN DAHA ÇOK CAN ALIYOR
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma dünya genelinde gerçekleşen her 5 ölümden birinin fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.
Harvard Üniversitesi'nin salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında gerçekleşen 5 ölümden biri fosil yakıtların meydana getirdiği hava kirliliği ile bağlantılı. Araştırmada 2018 yılında 8 milyondan fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
HER YIL 4.2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR
Huffington Post'ta yayımlanan araştırma, hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini vurgularken, en yüksek ölüm oranlarının kalabalık şehirlerde olduğunu gösterdi. Araştırmada bu bölgelerin çoğunlukta olduğu yerler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya işaret edildi.
Her yıl 4.2 milyondan fazla kişinin fosil yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden araştırma, korkunç gerçeği gözler önüne serdi.
"FOSİL YAKIT KULLANMAYA DEVAM EDEMEYİZ"
Londra Üniversitesi Akademisi'nden ve araştırmanın yazarlarından Eloise Marais yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sağlıklı, uygulanabilir ve daha temiz alternatifler olduğunu bildiğimiz halde bu kadar ciddi etkileri olan fosil yakıtlara vicdanımız rahat bir şekilde güvenmeye devam edemeyiz."