Issız ada hikayesi gerçek oldu! Bahamalar’da 33 gün boyunca böyle hayatta kaldılar…

FİLMLERE KONU OLACAK HİKAYE

ABD Sahil Güvenlik Ekibi, Bahama takımadaları bölgesinde bulunan ve Küba ile Florida Keys arasında kalan Anguilla Cay olarak bilinen ıssız bir ada çevresinde rutin bir devriye sırasında şoke eden bir keşifte bulundu.