Libya’da kazanan Türkiye

birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 5 Şubat'ta Abdülhamid Dibeybe'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı seçilmesi dünya basınında yer almaya devam ediyor. Amerika'nın Sesi sitesindeki haberde "Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen yeni başbakan Dibeybe'nin görevi 24 Aralık'taki genel seçimlere hazırlanmak ve aşiret rekabetleri, dış müdahaleler ve bölgesel düşmanlıkların harap ettiği ülkeyi yeniden inşa etmek" ifadelerine yer verildi. Le Monde gazetesi ise yeni başbakanın "Ankara ve Moskova'ya yakın bir isim olduğuna" dikkat çekti ve Başbakan'ın ticari çıkarlarının Türkiye ile örtüştüğünü, Dibeybe'nin Türk şirketlerinin ülke içindeki temsilcisi olduğunu yazdı. Middle East Eye sitesindeki haberde de Dibeybe'nin seçilmesiyle Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kaybettiği kaydedildi.Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de ilk röportajını Anadolu Ajansı'na vermiş ve "Türkiye gerçek dost ülke" ifadesini kullanmıştı.