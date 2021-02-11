Son dakika: ABD’de Donald Trump’ın azil davasında yeni gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

BAŞKAN YARDIMCISININ İŞGALCİLERDEN KAÇIŞ ANLARI

Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu.

Son dakika! Kongre baskınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Bir videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın oldukları ve Pence'in korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı. Bir başka videoda ise Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.