Son dakika: ABD’de Donald Trump’ın azil davasında yeni gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'de kanlı Kongre baskınındaki işgalcileri şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan eski ABD başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında 2. gün sona erdi. 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle Trump'ın yargılamasına devam edilirken, baskının ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin ilk kez gün yüzüne çıkan videolar kamuoyunda gündem oldu.
TRUMP "BAŞ SORUMLU"
Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller yaklaşık 8 saat boyunca Trump aleyhindeki iddialarını ortaya koydu.
Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump'ın "Kongre baskınının baş sorumlusu" olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin "doğru olmayan" iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü. Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı.
BAŞKAN YARDIMCISININ İŞGALCİLERDEN KAÇIŞ ANLARI
Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu.
Son dakika! Kongre baskınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Bir videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın oldukları ve Pence'in korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı. Bir başka videoda ise Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
SENATO KARIŞTI
Zaman zaman gergin anların da yaşandığı Senato Genel Kurulu'nda Trump ile 6 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürülen Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Demokratların görüşme iddiasını yalanladı.
Lee söz konusu bölümün kayıtlardan çıkarılmasını isterken, bu işlemin oylama gerektirip gerektirmediğine ilişkin yaşanan anlaşmazlık, Senato Genel Kurulunda kısa süreli karmaşaya neden oldu. İddiayı gündeme getiren Demokrat savcı vekilin, söz konusu iddiayı kayıtlarından çıkaracaklarını açıklamasıyla tansiyon düştü.
TRUMP İFADE VERMEYECEK
Demokrat savcı vekiller yerel saatle perşembe 12.00'de başlayacak 3. gün oturumunda 8 saat daha sunum yapacak. Ardından cuma ve cumartesi günü 8'er saatten Trump'ın avukatları da kendilerine ayrılan toplam 16 saat içinde tezlerini ortaya koyacak.
Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.
SUÇLU BULUNMASI İÇİN 67 SENATÖRÜN OYU GEREKİYOR
Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek. Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.