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: Astrazeneca'dan aşı krizi sonrası flaş karar! Ortak üretecekler...

haberine göre; AstraZeneca- Oxford ortaklığı ile geliştirilen koronavirüs aşısının üretileceği ülke belli oldu. Firma, üretim sıkıntısı yaşadığını açıklamış, taahhüt ettiği kadar aşıyı üretemeyeceğini bildirmişti. AB ülkeleri açıklama sonrası duruma sert tepki göstermiş, aşı krizi yaşanmıştı. AstraZeneca'nın yeni adımı ile krizin çözülmesi bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 09:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Astrazeneca'dan aşı krizi sonrası flaş karar! Ortak üretecekler...

AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, üretimi hızlandırmayı ve AB ile tedarik konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Alman firması Dessau tesisinde IDT Biologika ile ortaklaşa üretilecek.

AstraZeneca, Avrupa'daki üretim tesisilerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az koronavirüs aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu. AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya'da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

BİYOREAKTÖR KURULACAK

AstraZeneca, koronavirüs aşısından ayda on milyonlarca doz yapabilen beş adede kadar 2 bin litrelik biyoreaktör oluşturmayı planlıyorlar. Ancak, yeni tesis önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete girmeyecek.

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Avrupa'nın mevcut pandeminin zorluklarının üstesinden gelmesine büyük ölçüde yardımcı olacak" dedi.

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SON DAKİKA: Astrazeneca'dan aşı krizi sonrası flaş karar! Ortak üretecekler...
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