SON DAKİKA: Astrazeneca'dan aşı krizi sonrası flaş karar! Ortak üretecekler...

AstraZeneca, Avrupa'daki üretim tesisilerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az koronavirüs aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu. AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya'da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.