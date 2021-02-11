Son dakika | Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Osman Kavala açıklamasına sert tepki

HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE EMİR VEREMEZ

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.