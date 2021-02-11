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| Dışişleri Bakanlığından 'nin açıklamasına sert tepki

haberi: Dışişleri Bakanlığından, 'nin açıklamasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 12:04 Son Güncelleme: 11.2.2021 12:28 ABONE OL
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Osman Kavala açıklamasına sert tepki

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Osman Kavala açıklamasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz.

HERKES SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR

Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır.

AİHM'in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE EMİR VEREMEZ

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.

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Son dakika | Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Osman Kavala açıklamasına sert tepki
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