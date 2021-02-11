Son dakika haberi: ABD'de inanılmaz kaza! 100 araç birbirine girdi

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

Öte yandan, bu sabah saatlerinde bölgeye ayazla birlikte karla karışık yağmur yağdığı öğrenildi. Yollarda buzlanma yaşandığı için yollar, köprüler ve kaldırımlar için uyarı yayınladığı aktarıldı.