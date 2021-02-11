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Son dakika haberi: kararını duyurdu! 'Yeniden başkan seçilirse…'

Son dakika haberleri… Sosyal medya devi ’dan gelen bir son dakika açıklaması, eski ’n ocak ayından bu yana devam eden tweet paylaşma yasağına açıklık getirdi. ’de 6 Ocak'ta Trump yanlılarının ’yi basmasının ardından şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle hesabı askıya alınan Trump, ciddi uygulamalarıyla baş başa kalmıştı. Twitter’ın ardından ve , Trump'ın hesaba erişimini bir süreliğine engellemişti. Haftalardır devam eden Twitter yasağına dair son dakika açıklaması, Trump’ı üzdü.

AA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 09:05 Son Güncelleme: 11.2.2021 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Twitter Donald Trump kararını duyurdu! 'Yeniden başkan seçilirse…'

Son dakika haberi... Twitter'ın 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskını sonrasında, şiddeti attığı tweetlerle körüklediği iddia edilen eski ABD başkanı Donald Trump'a yönelik uyguladığı erişimi engelleme politikası oldukça ses getirdi. Trump'ın hesabını 8 Ocak itibarıyla süresiz olarak askıya aldığını duyuran Twitter'dan bir son dakika açıklaması geldi.

YASAK DEVAM EDECEK

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın finans müdürü Ned Segal eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi.

Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

"BİR KERE ÇIKARILAN BİR DAHA GİREMEZ"

Segal, "Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez." dedi.

Şirket politikalarının "insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için" tasarlandığına ve "ihlalcilerin" geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

SÜRESİZ YASAKLAR SANSÜR TARTIŞMALARINA YOL AÇTI

Twitter'ın yasaklama hamlesi, ocak ayında Trump destekçilerinin ABD Kongre binasına baskın yapmasının ardından gelmişti. Destekçilerini attığı tweetlerle şiddet eylemlerine teşvik eden Trump'ın hesabı, kalıcı olarak askıya alınmıştı.

Twitter'ın Trump'ı yasaklama kararı, Facebook'un Trump'ın "süresiz" paylaşım yapmasını yasaklama kararı ve YouTube'un Trump'ın video kanalına grev yapmaya başlama kararını getirmiş, eski ABD başkanına art arda getirilen yasaklar, teknoloji şirketlerinin sansür gücü tartışmalarına yol açmıştı.

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Son dakika haberi: Twitter Donald Trump kararını duyurdu! 'Yeniden başkan seçilirse…'
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