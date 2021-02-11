Son dakika haberi: Twitter Donald Trump kararını duyurdu! 'Yeniden başkan seçilirse…'

Son dakika haberi... Twitter'ın 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskını sonrasında, şiddeti attığı tweetlerle körüklediği iddia edilen eski ABD başkanı Donald Trump'a yönelik uyguladığı erişimi engelleme politikası oldukça ses getirdi. Trump'ın hesabını 8 Ocak itibarıyla süresiz olarak askıya aldığını duyuran Twitter'dan bir son dakika açıklaması geldi.
YASAK DEVAM EDECEK
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın finans müdürü Ned Segal eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi.
Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.
"BİR KERE ÇIKARILAN BİR DAHA GİREMEZ"
Segal, "Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez." dedi.
Şirket politikalarının "insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için" tasarlandığına ve "ihlalcilerin" geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.
SÜRESİZ YASAKLAR SANSÜR TARTIŞMALARINA YOL AÇTI
Twitter'ın yasaklama hamlesi, ocak ayında Trump destekçilerinin ABD Kongre binasına baskın yapmasının ardından gelmişti. Destekçilerini attığı tweetlerle şiddet eylemlerine teşvik eden Trump'ın hesabı, kalıcı olarak askıya alınmıştı.
Twitter'ın Trump'ı yasaklama kararı, Facebook'un Trump'ın "süresiz" paylaşım yapmasını yasaklama kararı ve YouTube'un Trump'ın video kanalına grev yapmaya başlama kararını getirmiş, eski ABD başkanına art arda getirilen yasaklar, teknoloji şirketlerinin sansür gücü tartışmalarına yol açmıştı.