Son dakika: İran’ın uranyum metali üretimine ilişkin karar açıklandı

JCPOA taahhütlerine uymamasının ardından eleştirilerin hedefi olan İran hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yapılan açıklama dünya gündeminde yer aldı. IAEA yayınladığı raporlarda, İran'ın şu ana kadar Uranyum'u zenginleştirmiş olduğu yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum metaline geçmeden önce doğal uranyum kullanarak, uranyum metali üretme üzerinde araştırma yapmayı planladığı kaydedildi.

"İRAN URANYUM METALİ ÜRETECEK"

IAEA tarafından yapılan açıklamada, "IAEA Genel Müdür Rafael Mariano Grossi IAEA Üye Devletlerini İran'ın, Tahran Araştırma Reaktörü için yakıt üretme amacının bir parçası olarak uranyum metali üretimi konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi" ifadeleri yer aldı.