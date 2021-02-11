Son dakika: İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında şok gelişme!

İngiltere'de yayınlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararı Mossad'ın 2018'de İran'da yaptığı bir operasyonda ele geçirdiği belgelerde Fahrizade'nin nükleer programın arkasındaki asıl isim olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.

8 AYLIK SUİKAST PLANI

Suikast planı ise, Mart 2020'de uygulamaya konuldu. Önce bir grup İsrail ajanı, yerel ajanlarla birlikte çalışmak üzere İran'a gönderildi. Hem İsrailliler hem de İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi izlemeye başladı.