SON DAKİKA: Pfizer/Biontech aşısında final dozu krizi! Özel şırınga gerekiyor! Milyonlarca doz çöpe gidecek...

Tamura, "Japonya'da kullanılan şırıngalar beş doz çekebiliyor. Bizde mevcut 6 doz çekebilen tüm şırıngaları da kullanacağız. Ancak daha fazla sayıda aşı vurulması hedeflendiğinden bu yeterli gelmeyecek." dedi.

Hükümetin tıbbi ekipman üreticilerine, özel şırınga üretimi için talepte bulunduğu kaydedildi.