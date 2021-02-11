Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yer alan yazılı açıklamasında, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.

Patlayıcı yüklü İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef aldığı kaydedildi.

Koalisyon güçleri, bugün Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri ise yazılı açıklamasında, Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzeyle hedef aldıklarını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu öne sürmüştü.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.