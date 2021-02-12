ABD polisinden skandal! 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı işkence: Yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'de polis şiddeti bitmiyor. Geçtiğimiz hafta biber gazı sıkılarak gözaltına alınan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğunu kelepçeli bir şekilde polis aracının arkasında oturttuğu olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu arada polislerin açığa alındığı belirtildi.
ABD'de 9 yaşındaki siyahi kıza biber gazı sıkan polisler açığa alındı | Video
New York eyaletinin Rochester kentinde geçen hafta, 9 yaşındaki siyahi bir kız için 'intihara meyilli' olduğu, annesine ve kendisine zarar vermeye çalıştığı ihbarı üzerine polisler adrese gitti. Burada 9 yaşındaki çocuk gözaltına aldı. Polis aracının arka koltuğuna oturtulan çocuğun, biber gazı sıkıldığı için, "Memur bey lütfen bunu bana yapmayın" dediği ve "Yanıyor" diye çığlık attığı görüldü.
AÇIĞA ALINDILAR
Hakkında soruşturma başlatılan polislerin açığa alındığı belirtildi. Tepki çeken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin çocuğu azarladığı görüldü.
ABD New York polisinden 9 yaşındaki kız çocuğuna biber gazlı skandal işkence | Video