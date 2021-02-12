ABD polisinden skandal! 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı işkence: Yeni görüntüler ortaya çıktı

New York eyaletinin Rochester kentinde geçen hafta, 9 yaşındaki siyahi bir kız için 'intihara meyilli' olduğu, annesine ve kendisine zarar vermeye çalıştığı ihbarı üzerine polisler adrese gitti. Burada 9 yaşındaki çocuk gözaltına aldı. Polis aracının arka koltuğuna oturtulan çocuğun, biber gazı sıkıldığı için, "Memur bey lütfen bunu bana yapmayın" dediği ve "Yanıyor" diye çığlık attığı görüldü.