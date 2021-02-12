ABD’de Demokratlar Donald Trump için son sözü söyledi! 'Suçlu bulunmazsa...'

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki azil duruşmalarında Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi. Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi.
"TARİH BUNU AFFETMEYECEK"
Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin eski başkana yönelik suçlamalarına devam ederken, Senatonun Trump'ı cezalandırmaması durumunda "bunu tarihin affetmeyeceğini" savundular.
Demokratlar, Trump'ın isyana teşvik suçundan hüküm giymemesi halinde "bu suçu tekrar işleyebileceği" uyarısında bulunarak bunun demokrasi için derin bir yara olacağı ifadelerine de yer verdiler. Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump'ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu ileri sürdü.
SUNUMLAR ERKEN BİTTİ
Toplam 16 saat süre tanınan Demokrat savcı vekiller, tüm sunumlarını 4 saat erken tamamladılar.
Trump'ın avukatları yerel saatle cuma öğle vaktinde sunumlarına başlarken, avukatların kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 8 saatini kullanmayı ve bir gün içinde savunmalarını tamamlamayı planladıkları belirtildi.
Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.
SIRA OYLAMADA
Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.
Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.