ABD’de Demokratlar Donald Trump için son sözü söyledi! 'Suçlu bulunmazsa...'

Demokratlar, Trump'ın isyana teşvik suçundan hüküm giymemesi halinde "bu suçu tekrar işleyebileceği" uyarısında bulunarak bunun demokrasi için derin bir yara olacağı ifadelerine de yer verdiler. Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump'ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu ileri sürdü.