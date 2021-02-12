Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bir tonluk silahla suikast

Bir tonluk silahla suikast

Mossad, 20’den fazla ajanla 8 ay izlediği Fahrizade’yi İran’a parça parça sokulan bir tonluk uzaktan kumandalı silahla öldürmüş

Giriş Tarihi: 12.2.2021 ABONE OL
Bir tonluk silahla suikast
İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin 28 Kasım 2020'de öldürülmesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İngiltere'de yayımlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararını Mossad, 2018'de planladı ve 2020'de uygulamaya koydu. Habere göre İsrailliler ve İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi 8 ay izledi. Fahrizade'nin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından İran'a parça parça sokulan bir tonluk uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü öne sürüldü. Kaynak, Mossad'ın daha fazla suikast planladığını da aktardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir tonluk silahla suikast
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA