Bir tonluk silahla suikast

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin 28 Kasım 2020'de öldürülmesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İngiltere'de yayımlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararını Mossad, 2018'de planladı ve 2020'de uygulamaya koydu. Habere göre İsrailliler ve İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi 8 ay izledi. Fahrizade'nin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından İran'a parça parça sokulan bir tonluk uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü öne sürüldü. Kaynak, Mossad'ın daha fazla suikast planladığını da aktardı.