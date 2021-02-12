Caz müziğin figürlerinden bir olan Chick Corea hayatını kaybetti! Piyanist Chick Corea kimdir?

Chick Corea hayatını kaybetti. Hayranlarını ve yakınlarını yasa boğan ölümünün ardından 'Chick Corea kimdir' sorusu araştırılmaya başlandı. Corea, aslında çok erken yaşlarda müziğe başladı. Corea lisede sahne almaya başladı ve Juilliard'dan ayrıldıktan sonra kendi kariyerinin yol haritasını çizdi. 1960'larda kayıt yapmaya ve müzik yayınlamaya başladı ve sonunda Miles Davis'in grubuna katıldı. Klasik Bitches Brew de dahil olmak üzere Davis ile 1970 yılına kadar sahne aldı.

Davis'in grubundan ayrıldıktan sonra deneysel caz grubu Circle'ı kurdu, ardından önde gelen bir caz füzyon grubu olarak kabul edilen Return to Forever füzyon grubunu kurdu. Aynı sıralarda Corea, aralarında caz-füzyon piyanisti Herbie Hancock, vibrafonist Ray Burton ve banjo sanatçısı Béla Fleck'in de bulunduğu müzisyenlerle işbirliği yapmaya başladı; ayrıca Chick Corea Elektric Band, Chick Corea Akoustic Band ve Chick Corea New Trio'yu kurdu.