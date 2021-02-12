Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de bebek krizi: Doğum yapan yok!

Kalabalık nüfusuna bağlı olarak ucuz iş gücü sayesinde dünyanın en güçlü ikinci ekonomisi haline dönüşen Çin'de 'bebek krizi' yaşanıyor. Şimdilerde 1.4 milyar dolarlık nüfusa ulaşan ülkede doğum oranları artmıyor. Konunun detaylarına geçmeden önce Asya'nın yükselen gücü Çin'in nüfusu hakkında China Daily tarafından yayınlanan bazı bilgilere kısaca göz atalım;

MEGAKENTLER İLE NÜFUS PATLAMASI

• Ülkede 1949 yılında yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem ülke nüfusu 542 milyondu. Bu nüfusun da 484 milyonu kırsal kesimde, kalan 58 milyonu şehirlerde yaşıyordu.

• 2019 yılına gelindiğinde ülke nüfusu 1 milyar 395 milyonu aştı. Aynı zamanda ilk kez iki yıl önce şehirlerde yaşayanların sayısı kırsaldakileri aştı. Buna göre 2019 yılında Çin'de 564 milyon kişi kırsalda yaşarken, 831 kişi şehirlerde yaşıyor.

• Çin nüfusu hakkında konuşurken 1971 ile 2016 yılları arasında uygulanan tek çocuk politikasını anmadan olmaz. Nüfus artışının önüne geçmek için uygulanan bu politikadan 2016 yılında resmen vazgeçildi ancak nüfus artışı konusunda istenilen sonuçlar elde edilemedi.