Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 ölü, 33 yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Chennai'nin yaklaşık 484 kilometre güneybatısındaki Virudhunagar ilçesine bağlı Acchankulam köyünde yer alan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Virudhunagar'daki afet yönetimi ofisinden bir yetkili, "Bugün buradaki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti ve 33 kişi de yaralandı" bilgisini paylaşarak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yetkililer, patlama sırasında fabrikada 50 kişinin bulunduğunu belirtti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

