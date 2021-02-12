Meksika’da şaşkına çeviren olay! Koronavirüse yakalanan annenin sütünün rengi değişti!

YEŞİL RENK ANTİKORLARDAN OLABİLİR

Cortez "Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir" ifadelerini kullandı.

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