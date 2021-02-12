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Rum-Yunan ikilisine tepki

Giriş Tarihi: 12.2.2021 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, Rum- Yunan ikilisi, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla düzenlenen sözde "Dostluk Forumu"na ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın forum sonrası yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada "Yunan-Rum ikilisinin, AB'nin aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmaları, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu ikiliyi aklıselime, foruma katılan diğer ülkeleri de başkalarının oyunlarına kurban olmamaya davet ediyoruz" dedi. ANKARA
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Rum-Yunan ikilisine tepki
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