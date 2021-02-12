Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş karar! Olay yaratan fon iptal edildi

Son dakika: Başkanı ’dan flaş karar! Olay yaratan fon iptal edildi

Son dakika haberleri... Başkanı , göreve başlamasının ardından ilk 100 gün içinde önemli değişikliklere imza atacağını duyurmuştu. Art arda yayınladığı kararlarla dönemindeki birçok politikayı tersine çeviren Biden, son kararını da Duvarı için verdi. Buna göre Biden, Trump’ın duvara bütçe sağlamak için devreye soktuğu “Ulusal Acil İlanı”nı sonlandırmaya karar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 09:20 Son Güncelleme: 12.2.2021 09:34 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş karar! Olay yaratan fon iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump döneminde alınan kararları bir bir iptal etmeye devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri özellikle göçmenlik karşıtı uygulamaları tersine çevireceği sözünü veren Biden, bu sözünü Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarına ayrılan fonu keserek tuttu.

"ACİL DURUM İLANI GEREKSİZDİ"

Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda, "5 Şubat 2019'da yapılan 'ABD'nin Güney Sınırlarına İlişkin Ulusal Acil Durum İlanı' başlıklı 9844 No'lu ulusal afet ilanını sonlandıran yeni bir ilan yayınladığımı bilginize sunarım." ifadesine yer verdi.

Mektubunda, eski ABD Başkanı Trump tarafından yapılan ilanın gereksiz olduğunu düşündüğünü aktaran Biden, "Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Kongre'ye, 13 Şubat 2020'de yenilenen ve 15 Ocak'ta devam eden 9844 No'lu Ulusal Acil Durum İlanının artık kaldırıldığını ve güney sınırında duvar inşası için verilen tüm yetkilerin geri alındığını bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, Biden'ın attığı bu adımla birlikte sınırdaki askerlerin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya "Oradaki askerler için yıl sonuna kadar fon ayrılmış durumda. Bu nedenle şu anda o askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok." yanıtını verdi.

Ulusal acil durum ilanları, federal bütçeden eyaletlerdeki bazı işler için fon sağlanmasına izin veriyor.

TRUMP'IN ÇELİK DUVAR KARARI

Eski Başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Texas ve California eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti.

Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da "ulusal acil durum" ilan etmiş ve bölgeye 10 binlerce asker yığmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş karar! Olay yaratan fon iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA