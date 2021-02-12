Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş karar! Olay yaratan fon iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump döneminde alınan kararları bir bir iptal etmeye devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri özellikle göçmenlik karşıtı uygulamaları tersine çevireceği sözünü veren Biden, bu sözünü Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarına ayrılan fonu keserek tuttu.

"ACİL DURUM İLANI GEREKSİZDİ"

Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda, "5 Şubat 2019'da yapılan 'ABD'nin Güney Sınırlarına İlişkin Ulusal Acil Durum İlanı' başlıklı 9844 No'lu ulusal afet ilanını sonlandıran yeni bir ilan yayınladığımı bilginize sunarım." ifadesine yer verdi.