Son dakika: Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a küstah saldırı! ‘Yasaklamak istiyorum’

Son dakika haberi... Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Fransa'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısıyla gündeme gelen ve İslamiyet'e karşı takındığı düşmanca tutumu gözler önüne sermekten çekinmeyen Le Pen, son olarak katıldığı bir televizyon programında İslam'a savaş açtığını ilan etti.