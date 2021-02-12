Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan flaş açıklama! AB’ye rest çekti

"BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OLMALISIN"

Lavrov, YouTube'daki Solovyov Live programına verdiği röportajında, Moskova'nın AB ile ilişkileri kesme yönünde adım atıp atmayacağı sorusuna, "Bunu yapmaya hazırız. Ekonomimiz için risk yaratacak şekilde bazı sektörlere yaptırımlar uygulandığını görürsek bunu yapabiliriz. Kendimizi dünyadan soyutlamak istemiyoruz, ancak buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsan, savaşa hazır olman gerek." yanıtını verdi.