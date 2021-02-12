Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan flaş açıklama! AB’ye rest çekti

Son dakika haberi… Rusya ile Avrupa Birliği arasında geçtiğimiz haftalarda baş gösteren siyasi gerilim tırmanıyor. Şubat ayı başında yaptığı Moskova ziyaretinde Brüksel'in Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar yapmayı planladığını açıklayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in açıklamalarına, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yanıt geldi.
"AB İLE İLİŞKİLERİMİZİ KOPARMAYA HAZIRIZ"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlara başvurmaya devam etmesi halinde, AB ile ilişkilerin kopmasına hazır olduklarını söyledi.
"BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OLMALISIN"
Lavrov, YouTube'daki Solovyov Live programına verdiği röportajında, Moskova'nın AB ile ilişkileri kesme yönünde adım atıp atmayacağı sorusuna, "Bunu yapmaya hazırız. Ekonomimiz için risk yaratacak şekilde bazı sektörlere yaptırımlar uygulandığını görürsek bunu yapabiliriz. Kendimizi dünyadan soyutlamak istemiyoruz, ancak buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsan, savaşa hazır olman gerek." yanıtını verdi.